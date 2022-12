Legenda motoryzacji w elektrycznym wydaniu. Test Forda Mustanga Mach-E

Tylko wyjątkowy laik nie kojarzy Forda Mustanga. To auto, którego kolejne generacje przez dziesięciolecia rozpalały zmysły miłośników motoryzacji. To plakaty z jego wizerunkiem zdobiły ściany pokoi młodzieńców marzących o swoim pierwszym, własnym samochodzie. W rankingu ikon motoryzacji XX w. Mustang ma zapewnione miejsce w ścisłej czołówce. Dziś już wiemy, że przyszłość motoryzacji będzie elektryczna. Unia Europejska nie pozostawia złudzeń. Po 2035 r. nie kupisz już niczego napędzanego ani benzyną, ani olejem napędowym. A dlaczego na elektromobilność nie przejść już dziś?



By to zrobić potrzebny jest argument. Taki argument widzicie na zdjęciach. Mustang Mach-E zadebiutował w 2020 r. Trzeba powiedzieć, że styliści pracujący nad jego sylwetką wykonali kawał dobrej pracy. Już na pierwszy rzut oka widać elementy, do których Mustang przyzwyczaił nas przez lata. Charakterystyczne przetłoczenia, agresywnie narysowany przód, czy w końcu nie dające się pomylić z żadnymi innymi tylne lampy z trzema pionowymi pasami LED. W testowanym egzemplarzu dynamiczną sylwetkę podkreślono lakierem Cyber Orange. To wszystko sprawia, że Mach-E kipi dynamiką nawet wtedy, gdy stoi. Muskularność to hasło przewodnie designu tego auta. Nie da się nie docenić sposobu, w jaki tradycja łączy się z nowoczesnością.



Niełatwo iść jednak na kompromisy, ale coraz częściej są one nieuniknione. Bywają kłopotliwe, zwłaszcza, jeżeli w garażu parkujemy auto przyspieszające do setki w 5 sekund i szukamy ekonomicznego substytutu. Całkiem ciekawym pomysłem mógłby się wydawać wówczas doładowany lub podwójnie doładowany diesel V6. Znacznie lepiej wypada w trasie, choć warto wiedzieć, że statystyczny kierowca pokonuje dziennie od 20 do 30 km, więc z trasą niewiele ma to wspólnego. To oznacza, że większość czasu spędzamy w niegościnnym dla motorów wysokoprężnych środowisku. Zapycha się filtr DPF, a jego wymiana w przedstawicielu klasy premium pochłonie nawet 10 tysięcy zł. W galopującym tempie rosną też koszty serwisowania i części, które podlegają codziennej eksploatacji i wymagają corocznej wymiany - serwis klocków czy tarcz hamulcowych, płynów chłodniczych, hamulcowych i innych. Gdzie zatem szukać alternatywy?