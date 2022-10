Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid. Taki właśnie powinien być miejski SUV

Nie licząc wersji ST, w polskim cenniku przy obydwu benzynowych propozycjach zobaczycie napis “EcoBoost Hybrid”. Do wyboru jest 125- lub 155-konna wersje litrowego, trzycylindrowego silnika. Można go połączyć z manualną skrzynią M6 lub automatem PowerShift. Jeśli 1.0 R3 budzi wasze obawy, to polecamy sprawdzić konkursy na Silnik Roku z ostatnich lat. EcoBoost zdominował stawkę.



Pod oznaczeniem “Hybrid” kryje się miękka hybryda. Co to jest? Miękka hybryda to dużo prostszy układ niż klasyczna hybryda typu HEV. Producenci różnie szacują jej wpływ na obniżenie paliwa i emisji CO2. Najczęściej mówią o około 10 proc., niektórzy zarzekają się, że może być to nawet kilkanaście proc.



Co daje takie rozwiązanie? Po pierwsze, samochód jest oszczędniejszy. Chętniej i częściej wyłącza silnik spalinowy, a mały motor elektryczny wspiera go podczas najbardziej wymagających czynności, przykładowo ruszania. Błyskawicznie działa także system Start Stop, który dotąd nas irytował, a w Pumie - nawet nie pomyśleliśmy, by go wyłączać.



Deklarowane przez Forda zużycie w testowej 155-konnej Pumie z automatem to 5,8 l/100 km. Na niektórych trasach spokojnie można zejść poniżej tego wyniku.



Po drugie, samochód z układem mHEV jest dynamiczniejszy. Nie mówimy tu o urywaniu całych sekund w przyspieszeniu do 100 km/h, ale wsparcie małego elektryka i tak odczuwamy. Nawet kilka KM przy ruszeniu albo wyprzedzaniu sprawia, że auto staje się trochę zrywniejsze na pierwszych metrach i od razu reaguje na gaz.



Osiągi testowanej 155-konnej Pumy z automatem robią wrażenie. 8,7 sekundy w sprincie od 0 do 100 km/h i 200 km/h prędkości maksymalnej. W “małym” SUV-ie to wartości więcej niż wystarczające.