Technologie, które wyprzedziły swoje czasy. Kiedyś nikt się ich nie spodziewał w samochodach

Poczucie jedności z własnym samochodem to coś, czego pożąda wielu kierowców. Jak w każdej relacji, najważniejsza jest dobra komunikacja. To właśnie tu jest miejsce dla technologii FordPass będącej pomostem między pojazdem a użytkownikiem. Dzięki dedykowanej aplikacji możesz zdalnie uruchomić pojazd, aby ten czekał na ciebie gotowy do drogi. Nagrzany, lub schłodzony - w zależności od potrzeb. Zdarza się, że nie masz pewności czy zamknąłeś swoje auto? Nie ma potrzeby do niego wracać. Sprawdzisz to w aplikacji, a jeśli auto jest otwarte, zamkniesz je zdalnie jednym kliknięciem. Dzięki FordPass możesz także śledzić lokalizację swojego pojazdu, zarówno podczas postoju, jak i podczas jazdy.



Aby nie tracić czasu, cel podróży możesz wprowadzić w aplikacji na swoim telefonie, a następnie przesłać go do nawigacji w samochodzie. Dzięki tej funkcji, możliwe jest zaplanowanie trasy jeszcze przed wyjściem z domu, tak aby po wejściu do samochodu, po prostu ruszyć w drogę do wybranego celu. Podczas jazdy twoje auto będzie rejestrowało dane dotyczące podróży, takie jak pokonana odległość, średnia prędkość czy spalanie, ale także dotyczące stylu jazdy, jak płynność hamowania czy pokonywania zakrętów. Dzięki tym funkcjom, możesz mieć wszystkie swoje podróże pod kontrolą oraz monitorować eksploatacje pojazdu.