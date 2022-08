SUV, w którym zakochała się Europa. Wyjaśniamy, dlaczego jest taki stylowy i trendy

Ford Mustang Mach-E już nawet w najsłabszej wersji jest doskonale przyspieszającym SUV-em. Pierwsze 100 km/h osiągane jest w 7 sekund, a w ofercie są wersje galopujące znacznie szybciej. Podstawowo w konstrukcji jest montowany jeden silnik i napęd na tylne koła. Można też wybrać dwa silniki z napędem na obie osie i osiągami zarezerwowanymi dla aut sportowych. Układ napędu na wszystkie koła przenosi moment obrotowy niezależnie na przednią i tylną oś, by zapewnić imponujące przyspieszenia i pewne prowadzenie w każdych warunkach.



Akumulatory litowo-jonowe o różnych pojemnościach oferują różny zasięg jazdy. Wersja Standard Range z baterią 75 kWh (288 ogniw) i napędem na tył przejedzie do 440 km (moc 269 KM i 430 Nm), a w odmianie z napędem na cztery koła do 400 km (moc 294 KM). Extended Range to natomiast baterie o pojemności użytkowej 91 kWh (376 ogniw), za sprawą, których Mach-E z napędem na tył pokona na jednym ładowaniu do 600 km. Tak duży zasięg ma pozwolić klientom bez stresu wyjeżdżać w długie podróże nawet w najdalsze zakątki naszego kraju i za granicę. Odmiana z dwoma silnikami i napędem na cztery koła o mocy 351 KM, przyspieszeniu nawet 5,1 sek 0-100 km/h i 580 Nm przejedzie do 540 km (wszystkie pomiary w trybie WLTP).



Topowy Ford Mustang Mach-E GT, to najprawdziwszy sportowiec. Dysponuje wyższym momentem obrotowym, niż jakikolwiek inny z seryjnie produkowanych pojazdów Forda, które firma oferowała w Europie. Bateria ma pojemność użytkową wynoszącą 91 kWh i zapewnia zasięg do 490 kilometrów. Moc 487 KM i 860 Nm pozwala osiągnąć „setkę” przy wykorzystaniu procedury startu lotnego w 3,7 sekundy. W tej najbardziej skoncentrowanej na kierowcy odmianie, prędkość maksymalna jest elektronicznie ograniczona do 200 km/h (pozostałe wersje rozpędzają się do 180 km/h).



Ładowarka typu wallbox o mocy 11 kW, może doładować baterię Mustanga Mach-E od 10 proc. do 80 proc. w ciągu około 6 godzin. Przy korzystaniu z szybkich stacji możliwe jest ładowanie prądem stałym z mocą w zależności od wersji od 115 do 150 kW. Przy takiej infrastrukturze w 10 minut bateria zyskuje nawet 119 km zasięgu, a ładowanie od 10 do 80 procent pojemności akumulatora trwa w zależności od pojemności baterii od 38 do 45 minut.