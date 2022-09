Zalety samochodów zelektryfikowanych i elektrycznych. Wyjaśniamy najważniejsze z nich

Na trzeci przykład wybraliśmy Forda Kugę PHEV. Pod tym oznaczeniem kryje się tzw. hybryda ładowana z gniazdka. Wiele osób twierdzi, że to aktualnie złoty środek w motoryzacji. Nowy Ford Kuga to synonim uniwersalnego auta. Jest samochodem klasy C, ale zdecydowaniem jednym z większych. Ma około 463 cm długości, 188 cm szerokości i 168 cm wysokości. W środku jest dużo miejsca, również na tylnej kanapie. W wersji PHEV, której poświęcamy najwięcej miejsca bagażnik pomieści od 411 l do 581 l, a jego pojemność można regulować przesuwną tylną kanapą.



Kabina imponuje pod względem ergonomii, łatwości obsługi oraz wykończenia. Naszpikowana jest też nowoczesnymi rozwiązaniami z systemem SYNC oraz systemem Ford Co-Pilot 360. Z poziomu tego pierwszego obsługujemy pokładowe multimedia. Ten drugi okaże się nieoceniony podczas jazdy. Obejmuje szereg współpracujących ze sobą technologii. To m.in. inteligentny tempomat automatycznie dostosowujący prędkość jazdy do pojazdu jadącego z przodu, a także znaków ograniczenia prędkości. Możesz też liczyć na pomoc technologii Lane Centring, której zadaniem jest utrzymywanie samochodu po środku pasa ruchu.



Do tak zaawansowanego a zarazem eleganckiego SUV-a znakomicie pasuje nowoczesny napęd PHEV. Na co dzień jeździmy tak naprawdę samochodem elektrycznym, praktycznie bez udziału jednostki spalinowej. Większość kierowców nie pokonuje dziennie więcej niż kilkadziesiąt kilometrów, a tyle pluginy są w stanie przejechać bez najmniejszych problemów.



Omawiany Ford Kuga w trybie miejskim zapewnia nawet do 88 km zasięgu w mieście tylko w trybie jazdy bezemisyjnej. Łatwo też je naładować, ponieważ ze względu na mniejszy jak w elektrykach akumulator wystarczy podpiąć go na kilka godzin ze zwykłego gniazdka, żeby móc ruszyć w bezemisyjną podróż do domu albo pracy. Ale jeśli tylko zechcemy jechać w znacznie dłuższą trasę, to pierwsze skrzypce zacznie grać silnik benzynowy. Można jechać na drugi koniec Europy dokładnie tak jak klasycznym spalinowym SUV-em.



Hybrydowy system Forda Kuga PHEV składa się z silnika spalinowego o poj. 2,5 l pracującego w oszczędnym cyklu Atkinsona i silnika elektrycznego. Napęd jest przekazywany na przednie koła za pośrednictwem bezstopniowej skrzyni biegów eCVT, a połączona maksymalna moc zespołu silników wynosi 225 KM. SUV pierwszą setkę osiąga w 9,2 sekundy. Na niemieckiej autostradzie rozpędzi się do 200 km/h. Na samym prądzie hybrydowa Kuga potrafi przejechać do 88 km (WLTP).



Nie macie gdzie ładować regularnie samochodu? Odpowiedzią może wersja Hybrid z tradycyjnym napędem hybrydowym najnowszej generacji. Łączy w sobie wysoce wydajny 2,5-litrowy silnik spalinowy z jednostką elektryczną zasilaną wysokonapięciowym akumulatorem. Energia potrzebna do naładowania akumulatora pozyskiwana jest w czasie hamowania, poprzez przetworzenie energii kinetycznej na energię elektryczną. Wykorzystywana jest następnie do zasilenia silnika elektrycznego, który wspomaga pojazd przy ruszaniu, pozwalając mu uzyskać optymalne warunki pracy.



Efekt? 190-konny Ford Kuga Hybrid zużywa tylko 5,4-5,6 l na 100 km. Co ciekawe, klasyczną hybrydę można zamówić z napędem na przód lub 4x4.