Nie tylko moc i osiągi. Wszechstronny Ford Explorer sprosta każdemu wyzwaniu

Aby zmaksymalizować wydajność układu hybrydowego, system korzysta również z hamowania regeneracyjnego, dzięki któremu energia kinetyczna jest zamieniana w elektryczną, stale uzupełniając rezerwę akumulatora trakcyjnego. Co ciekawe, podczas jazdy w trasie ze stałą prędkością (autostrada, trasa szybkiego ruchu) można włączyć tryb ładowania akumulatora za pomocą silnika spalinowego. To przydatne rozwiązanie, podnoszące poziom naładowania akumulatora. Pozwala zwiększyć zasięg jazdy w trybie elektrycznym po zjechaniu z trasy do miasta. Planując wjechać do strefy czystego transportu, zapas energii będzie bardzo potrzebny.



Regularne ładowanie ma sens. Wystarczy pamiętać o tej czynności i przy każdej możliwej okazji podpinać pojazd do sieci energetycznej. Służy do tego kabel wożony w skrytce pod podłogą bagażnika. Ile trwa ładowanie akumulatora? Energię można uzupełniać w domu lub w pracy, korzystając ze standardowego gniazdka 230V - wtedy pełne ładowanie trwa do 6 godzin. Przy wykorzystaniu ładowarki domowej typu Wallbox, czas ładowania skraca się do 4 godzin. Pobierając prąd z szybkich punktów ładowania pojazdów elektrycznych, uzupełniane energii w akumulatorze trwa jeszcze krócej.