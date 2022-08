To szczególnie ważne w ostatnich latach, zwłaszcza że znacząco wzrosły liczby małych i średnich przedsiębiorstw, zainteresowanie usługami e-commerce, a w Internecie kupujemy coraz częściej. Do domów zamawiamy już przecież nie tylko większe niż niegdyś paczki, ale także produkty takie jak ubrania czy artykuły spożywcze. Kurierzy czy lokalni producenci dostarczają nam je pod same drzwi.



Do dostaw ostatniego kilometra zalicza się też oczywiście kierowców, którzy dowożą towar do sklepów. Także tych małych osiedlowych, których w Polsce pojawia się coraz więcej.



Jak ważna jest to gałąź transportu najlepiej świadczą jednak liczby. Eksperci szacują, że nawet jedna piąta kosztów całego łańcucha dostaw, to właśnie ostatnia mila. Do tego dostawczaki jeżdżące po miastach odpowiadają za 20 proc. natężenia ruchu i nawet około 30 proc. emisji szkodliwych substancji, nie mówiąc już o generowanym w mieście hałasu.



Co więcej, dalszy spodziewany rozwój handlu w Internecie, tylko zwiększy znaczenie dostaw ostatniego kilometra.