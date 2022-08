Cisza, wygoda i sportowe emocje w eko samochodzie na prąd. To można łatwo połączyć

Postawiony na szczycie oferty Mustang Mach-E GT, to najprawdziwszy sportowiec. Dysponuje wyższym momentem obrotowym, niż jakikolwiek inny z seryjnie produkowanych pojazdów Forda, które firma oferowała w Europie. Bateria ma pojemność 98 kWh i zapewnia zasięg do 490 kilometrów. Moc 487 KM i 860 Nm pozwala osiągnąć „setkę” przy wykorzystaniu procedury startu lotnego w 3,7 sekundy. Imponujący wynik, jak na pojazd ważący 2273 kg (masa wersji podstawowej wynosi 1969 kg). W tej najbardziej skoncentrowanej na kierowcy odmianie, prędkość maksymalna jest elektronicznie ograniczona do 200 km/h (pozostałe wersje rozpędzają się do 180 km/h). W tym aucie za osiągami podążają także zmiany mechaniczne. Mach-E GT otrzymał zaawansowane adaptacyjne zawieszenie MagneRide i wysokowydajny układ hamulcowy Brembo z przednimi tarczami od średnicy 385 mm. Zespół Ford Performance ponownie stanął na wysokości zadania i przygotował samochód doskonale się prowadzący ze świetnie zestrojonym zawieszeniem z układem kierowniczym zapewniającym łatwe i precyzyjne prowadzenie przy największych prędkościach z zachowaniem komfortowej do jazdy na co dzień sztywności podwozia.



Akumulatory testowane w temperaturach do minus 40 stopni Celsjusza – są zabezpieczone wodoszczelną obudową, zapewniającą ochronę przed uderzeniami. Zaawansowany system aktywnego podgrzewania i chłodzenia reguluje temperaturę akumulatora, zapewniając optymalną wydajność nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych, krótszy czas ładowania i dłuższą jazdę z dużą prędkością. Aktywny system ogrzewania i chłodzenia cieczą reguluje temperaturę pracy akumulatora, co pozwala na skrócenie czasu ładowania i zoptymalizowanie osiągów w ekstremalnych warunkach pogodowych oraz podczas jazdy z dużą prędkością.



Każdy Mustang Mach-E pozwoli na wybór dostosowanego do potrzeb trybu jazdy. Jednym kliknięciem uda się dopasować dynamikę do nastroju kierowcy. Nawet odgłosy pojazdu są regulowane i auto wcale nie musi być ciche. Marka Ford jest synonimem doskonałych właściwości jezdnych. Przygotowane specjalnie dla Europy charakterystyki amortyzatorów, sprężyn, drążków stabilizujących, układu kierowniczego i napędowego, zostały dostosowane do typowych dla Starego Kontynentu węższych, bardziej krętych dróg i wyższych limitów prędkości.