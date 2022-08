Przewagi elektryka względem samochodów z silnikami spalinowymi

Dobrym początkiem przygody z elektryfikacją są miękkie i klasyczne hybrydy. Są najbardziej uniwersalne i pozwolą zredukować szczególnie w mieście spalanie oraz przejechać od kilkuset metrów do 2-3 kilometrów na prądzie, w dodatku nie wymagają zmiany przyzwyczajeń to znaczy ładowania samochodu z gniazda. Coraz większą popularnością cieszą się odmiany plug-in. To spalinowo-elektryczny tandem z dodatkowym akumulatorem litowo-jonowym o pojemności kilkunastu kWh. Baterie nie tylko są ładowane podczas jazdy wykorzystując proces rekuperacji, czyli odzyskiwania energii i ładowania akumulatorów przy hamowaniu, ale też mogą być ładowane z gniazdka, by móc przejechać nawet kilkadziesiąt kilometrów w trybie zero emisyjnym (czysto elektrycznym). Regularne uzupełnianie energii w połączeniu z jazdą typowo miejską sprawi, że przestaniemy się przejmować szalejącymi cenami paliw. Wystarczy wypracowanie nawyku regularnego wpinania kabla do samochodowego gniazda. Kilka godzin z domowej sieci uzupełni energię za kilka złotych i pozwoli przejechać kilkadziesiąt km przy zachowaniu dynamiki typowej dla samochodów spalinowych. Tego typu konstrukcje są w stanie rozpędzić się bezemisyjnie do 130-140 km/h. Korzystanie z ekologicznego napędu istotnie też wpływa na zużycie paliwa. Jak bardzo?



Przyjrzyjmy się niezwykle popularnemu w Polsce segmentowi kompaktowych SUV-ów. W palecie Forda widnieje bestsellerowa Kuga występująca z klasyczną lub hybrydą typu plug-in. W drugim przypadku mamy do dyspozycji aż 225 KM i emisję CO2 na poziomie zaledwie 32 g/km. Auto zachowuje pełną funkcjonalność spalinowych odmian i zużywa według deklaracji producenta zaledwie 1,4 litra na 100 km przy regularnym ładowaniu samochodu z gniazdka. Zasięg czysto elektryczny wynosi nawet 88 km w mieście. Jeśli nie mamy codziennego dostępu do ładowarki, jeździmy SUV-em jak zwykłą hybrydą, a komputer pokładowy wskaże w cyklu mieszanym 6,5 l. To wciąż bardzo dobry wynik.



Sytuacja przedstawia się równie dobrze we flagowym Explorerze. To ponad 5-metrowy krążownik szos mieszczący na pokładzie siedem osób. Pod jego maską umieszczono silnik V6 o mocy 357 KM wsparty dodatkowo silnikiem elektrycznym, dzięki czemu systemowa moc wynosi ostatecznie potężne 457 KM i 825 Nm. 10-biegowy automat przekazuje moment obrotowy na koła obu osi, a 21-centymetrowy prześwit pozwoli na swobodną eksplorację niedostępnych obszarów. Do tego dochodzi zasięg w trybie bezemisyjnym na poziomie 48 kilometrów. Nieźle, jak na tak potężnego SUV-a, którego rozpędzimy do pierwszych 100 km/h w 6 sekund.