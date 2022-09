Wejście E-Transita odmienia po raz kolejny rynek samochodów dostawczych i znowu to Ikona pojazdów użytkowych jest twarzą rewolucji

Do tej pory, w autach dostawczych królowały diesle – i tak pozostanie jeszcze w firmach, które użytkują swoją flotę na długich, międzynarodowych dystansach. W kontrze do nich pozostają operatorzy miejscy i podmiejscy, przejeżdżający dziennie do 250 kilometrów. Dla nich wartym rozważenia pojazdem będą właśnie te z napędem elektrycznym. Dlaczego?



Eksploatując diesla w zakorkowanym mieście, musimy liczyć się z realnym zużyciem paliwa na poziomie 12-14 litrów. Przyjmując cenę litra na pułapie 7,5 zł, 100 kilometrów pozbawi nas od 90 do 105 zł. Sporo. W alternatywie pozostają wersje z zasilaniem na gaz ziemny, ale stacje CNG policzymy na palcach jednej ręki. LPG w dostawczakach to rzadkość na miarę kwiatu paproci. Z pomocą przychodzi zatem elektryfikacja. Nie dość, że możemy dostać od państwa nawet 70 tysięcy zł bonusu w ramach programu „Mój elektryk”, to ładowanie w taryfie nocnej kosztuje zaledwie od 35 do 75 groszy. Tym samym, wpięcie się do gniazdka na firmowym parkingu pozwoli na podniesienie zasięgu o 100 km. Zakładając, że elektryczny pojazd zużywa w aglomeracyjnych korkach od 22 do 27 kWh, porównywalny dystans uszczupli portfel od 8 do 21 zł (zależnie od umowy z operatorem).



Pełny „zbiornik” uzupełnimy decydując się na montaż ściennego Wallboxa. Takie urządzenie kupimy w Fordzie za niespełna 3 tysiące zł. Dzięki niemu w ciągu godziny przetransferujemy do przywołanego Transita 11 kW i w ciągu dwóch godzin zwiększymy zasięg o blisko 100 kilometrów. Zdecydowanie szybsze ładowanie zapewniają szybkie ładowarki komercyjne. Jest ich około 2 tysięcy w Polsce. Na tych najszybszych cena przekracza 2 zł za 1 kW, ale w niespełna 35 minut poziom naładowania wzrośnie od 15 do 80% procent, dzięki czemu zyskamy nawet około 200km dodatkowego zasięgu.