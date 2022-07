Jak wybrać idealnego zelektryfikowanego SUV-a? Przejrzymy najbardziej kompletną rodzinę modeli na rynku

Jeszcze większe korzyści niesie klasyczna hybryda. W tym przypadku praca całego układu napędowego opiera się na ścisłej współpracy silnika spalinowego, elektrycznego i zespołu nowoczesnych akumulatorów litowo-jonowych. Tutaj przez pewien czas pojazd może poruszać się wyłącznie w trybie elektrycznym. W zależności od modelu, jednostka bezemisyjna instalowana jest bezpośrednio przy jednej z osi, lub między motorem a skrzynią biegów (zazwyczaj bezstopniową).



Każdy samochód hybrydowy, jeśli pozwala mu na to zgromadzona w bateriach energia, zaczyna podróż w trybie zeroemisyjnym. Dopiero mocniejsze wciśnięcie pedału przyspieszenia bądź niski poziom naładowania akumulatorów, powoduje uruchomienie silnika spalinowego. Od tej chwili to motor benzynowy napędza pojazd, równocześnie ładując zespół akumulatorów.



Zadanie silnika elektrycznego na tym się jednak nie kończy. Pełni on rolę prądnicy prądu stałego, odzyskując energię elektryczną podczas hamowania i odciążając tym samym układ hamulcowy. Jednostka elektryczna w czasie dynamicznego przyspieszania może pracować równocześnie z silnikiem spalinowym, a wszystko zależy od wybranego trybu jazdy.



By nie być gołosłownym, postanowiliśmy wywołać do tablicy Forda Kugę. Tutaj wstępem do zelektryfikowanego świata jest klasyczna hybryda wykorzystująca litowo-jonowy akumulator o pojemności 1,1 kWh. Auto bazuje na 2,5-litrowym silniku benzynowym. Moc systemowa wynosi 190 KM, co pozwala na przyspieszenie do setki w 9,4 sekundy. Dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 5,4-5,7 litra, całkowity zasięg między tankowaniami może wynieść nawet 1000 kilometrów. To rzadki wynik w tym segmencie.



Dla kogo jest skierowane takie rozwiązanie? Na pewno dla osób podróżujących dużo, nieufających jeszcze pełnej elektryfikacji, czy niechcących ładowania samochodu za pomocą wtyczki. Dostajemy samochód o świetnej użyteczności niewielkim spalaniu i bardzo dobrym zasięgu, może nie do końca dynamicznym, ale w sam raz na wygodne podróżowanie wyższą klasą komfortu.