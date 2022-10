Mało kto podszedł tak odważnie do elektryfikacji gamy. Miliardowe inwestycje i zupełnie nowe modele

Już niebawem do Mustanga Mach-E oraz Mach-E GT dołączą nowe modele z napędem elektrycznym. Za mniej niż pół roku, Ford rozpocznie produkcję nowego, pięciomiejscowego crossovera klasy średniej. Będzie to pierwszy seryjny w pełni elektryczny pojazd osobowy, który wyjedzie z całkowicie zmodernizowanej fabryki nazywanej Centrum Pojazdów Elektrycznych Forda w Kolonii. Zgodnie z zapowiedzią marki, model i jego nazwa zostaną ujawnione jeszcze w tym roku. Już teraz wiemy jednak, że jego zasięg ma wynieść 500 kilometrów.



Do rodziny aut elektrycznych w 2024 roku dołączy jeszcze jeden zupełnie nowy model. Będzie to sportowy crossover, jednak na jego odsłonę trzeba jeszcze poczekać.



Odkryliśmy już sześć z siedmiu kart. Co jeszcze nas czeka w najbliższym czasie? Elektryczny napęd otrzyma także najlepiej sprzedający się pojazd osobowy Forda w Europie. Mowa oczywiście o Fordzie Pumie. To auto doskonale wpisuje się w trendy i potrzeby klientów, a nowy bezemisyjny napęd to kolejny krok do przodu.