Siedem zalet samochodu elektrycznego. Skorzysta nie tylko planeta, ale także twój portfel

I na koniec chyba najważniejszy aspekt – czyli ekologia. Co prawda przeciwnicy elektryfikacji od pewnego czasu podważają faktyczne korzyści dla środowiska z użytkowania aut elektrycznych, twierdząc, że w kraju, który większość energii pozyskuje z elektrowni węglowych jest to dyskusyjne. Więcej elektryków, to większe zapotrzebowanie na „brudną” energię elektryczną i wyższa emisja dwutlenku węgla – tak w skrócie można wyjaśnić argumentację zwolenników aut spalinowych.



Takie argumenty można jednak łatwo obalić. Po pierwsze, coraz więcej osób posiadających auta elektryczne ma również domy z panelami fotowoltaicznymi i tam ładuje swoje samochody energią pozyskaną z odnawialnych źródeł energii. Po drugie, przeciwnicy elektryfikacji zapominają, że wydobycie i późniejsza rafinacja ropy naftowej oraz jej transport także jest bardzo energochłonnym procesem.



Mocno przesadzona wydaje się również wizja zaśmiecania świata starymi bateriami i szybkim zużyciem surowców potrzebnych do ich produkcji. Choć faktycznie żywotność baterii określa się na ok. 10 lat – gwarancja dawana przez Forda na baterię (8 lat lub 160 000 kilometrów zapewniając jednocześnie, że w tym czacie żywotność baterii nie spadnie poniżej 70 proc.) potwierdza, że tak naprawdę coraz częściej dostają one nowe życie. Akumulatory zaś albo są regenerowane albo wykorzystuje się je później jako magazyny energii. Warto też pamiętać, że kolejne generacje akumulatorów produkowane są już z myślą o ich łatwiejszym, i co ważne, bardziej efektywnym recyklingu.