Wysokie ceny paliw? Czy zakup samochodu elektrycznego rzeczywiście się opłaca?

Pierwsze wcielenie Mustanga debiutowało w latach 60. i było urealnieniem marzeń młodych Amerykanów. Lekki, przystępny cenowo i szybki samochód o wyrazistych kształtach. Sześć dekad później pojawia się na rynku model będący odważną wizją przyszłości. To nie prototyp, lecz gotowy do jazdy samochód o zaskakujących osiągach. Jego zasięg sprawia, że zapomnimy o modelach spalinowych.



Bazowa odmiana Forda Mustanga Mach-E ma 269 KM, a flagowa aż 487 KM i 860 Nm. Zadowoleni będą kierowcy ze sportową żyłką. Topowy wariant w standardzie dysponuje napędem na obie osie, a sprint do setki ze startu lotnego to zaledwie 3,7 sekundy. Mamy też do wyboru kilka trybów jazdy – jazdę w absolutnej ciszy lub przyjemną dla ucha, niezwykle efektowną zelektryzowaną interpretację dźwięku silnika V8. Symulacja rasowego bulgotu wpisuje się w charakterystykę sportowej konstrukcji. By benzynowy odpowiednik dotrzymał kroku Mustangowi Mach-E, musiałby być pod maską rzeczony V8 i przynajmniej 500-600 KM. Zużycie paliwa z łatwością przekroczyłoby 25 litrów, co oznacza pokonanie setki za około 200 zł.



Ford podaje średnie zapotrzebowanie na energię na poziomie 20 kWh w najmocniejszej specyfikacji. Jeśli korzystamy z publicznych ładowarek (2,39 zł za 1 kW), 100 kilometrów pochłonie niespełna 50 zł. Jeszcze lepiej przedstawia się sytuacja w domowym gniazdku. Niektórzy operatorzy wciąż oferują preferencyjną taryfę nocną, w ramach której za 1 kW zapłacimy od 35 do 75 groszy. Tym samym koszty spadną do 8-15 zł. Nie zapominajmy, że mamy do czynienia jednak ze sportową wersją. Słabsze wersje Mustanga wykazują się niższym zapotrzebowaniem na energię. Do tego warto dodać argument w postaci zasięgu. Według restrykcyjnych norm WLTP odmiana GT przejedzie blisko 500 km, a słabsze od 400 do nawet 610 km.



Kolejny aspekt to koszty bieżącej eksploatacji. Zakładamy, że nowy samochód użytkujemy w ramach 3-letniego leasingu i przejeżdżamy rocznie 15 tysięcy km. Alternatywą dla Mach-E będzie rodzinny SUV premium z wysokoprężnym, 2-litrowym silnikiem. Takie auto zużywa realnie w cyklu miejskim około 8 litrów, co przekłada się na kwotę rzędu 60 zł za 100 kilometrów. Przyjmując, że Mustang konsumuje 20 kWh i ładujemy go w domu w taryfie nocnej (75 groszy za 1 kW), ten sam dystans pochłonie 15 zł. W ujęciu rocznym elektryk przynosi 6 750 zł oszczędności, a przez 3 lata blisko 20 tysięcy zł i to przy wysokiej stawce za 1 kW wynikającej z regularnego użytkowania szybkich ładowarek na stacjach. Przy wykorzystaniu ładowania w biurze czy w domu, te oszczędności mogą być nawet dwukrotnie większe.





To tylko paliwo. Nie możemy zapominać, że serwis auta spalinowego obejmuje wymianę płynów eksploatacyjnych, kontroli układu hamulcowego (dwa razy częściej niż w elektryku), filtra DPF, rozrządu i turbosprężarki. Średni koszt rutynowego przeglądu z wymianą oleju silnikowego i filtrów to 1500-2000 zł. Gdy skończy się gwarancja, koszty rosną geometrycznie, bowiem podzespoły jednostki napędowej nie są wieczne. W autach klasy premium, wymiana filtra DPF może kosztować nawet 10 tysięcy zł, a turbiny połowę mniej. W elektryku nie mamy tych problemów. Kilkaset zł zaoszczędzimy również na OC i AC.



Przyjrzyjmy się jeszcze racie leasingowej. Mach-E w bazowej wersji (269 KM, RWD i 75 kWh), startuje od 3689 zł netto miesięcznie w leasingu korzystnych rat Ford Leasing Opcje. Odmiana AWD o mocy 351 KM i z akumulatorem o pojemności 98 kWh od 4399 zł netto. Stawiając na spalinowego Mustanga z 450-konnym silnikiem V8, wynajem zaczyna się od 4289 zł netto miesięcznie.