Nowy Ford E-Transit to najlepszy dowód, że rewolucja to fakt. Biznes nigdy nie był tak elastyczny!

Najwięcej pisze się o samochodach osobowych i to im poświęca najwięcej uwagi. Dostawczaki często przechodzą gdzieś obok głównego nurtu, ale to przecież właśnie one są jednym z filarów elektromobilności. To nimi jeżdżą codziennie po naszych ulicach kurierzy, dostawcy czy ekipy remontowe. Samochody dostawcze zrewolucjonizują nasze miasta szybciej, niż się może wydawać.

Możemy ich nie zauważać, ale pracują obok nas każdego dnia. I będzie ich coraz więcej!

Właśnie dlatego nie można bagatelizować małych samochodów użytkowych. Ich rosnąca liczba coraz mocniej wpływa na jakość powietrza i komfort życia w mieście. Branża właśnie zmienia się nie do poznania. Jej przyszłość prawdopodobnie będzie autonomiczna, ale na razie kierowcy przesiadają się do aut w pełni elektrycznych.



Samochody elektryczne są już gotowe na rewolucję. Najlepszym dowodem jest Ford E-Transit, na przykładzie którego mogliśmy sprawdzić, jak dobrze sprawdzi się podczas codziennej pracy.



Model taki jak E-Transit znakomicie odnajdzie się na krótkich i średnich dystansach. Jest wręcz stworzony do pracy w miastach i dostaw ostatniej mili. To końcowy etap łańcucha dostaw. Polega na dostarczeniu zamówienia z magazynu lub centrum dystrybucyjnego do finalnego klienta. Nie raz już podkreślaliśmy, że znacząco wzrosły liczby małych i średnich przedsiębiorstw, zainteresowanie usługami e-commerce, a w Internecie kupujemy coraz częściej. Do domów zamawiamy już przecież nie tylko większe niż niegdyś paczki, ale także produkty takie jak ubrania czy artykuły spożywcze. Kurierzy czy lokalni producenci dostarczają nam je pod same drzwi.



Do dostaw ostatniego kilometra zalicza się też oczywiście kierowców, którzy dowożą towar do sklepów. Także tych małych osiedlowych, których w Polsce pojawia się coraz więcej.

Dlaczego Ford E-Transit to znakomity wybór już teraz?

Ford E-Transit to elektryczny dostawczak z umieszczonym pod podłogą akumulatorem o pojemności użytkowej 67 kWh. Wersje silnikowe są dwie: o mocy 184 KM albo 269 KM. W obu przypadkach maksymalny moment obrotowy wynosi 430 Nm, a napęd przekazywany jest na tylne koła.



Po co aż taka moc? Po pierwsze, ze względów czysto użytkowych, ale do liczb jeszcze przejdziemy. Po drugie, E-Transit będzie wykorzystywany jako krótko- i średniodystansowy samochód dostawczy, a więc będzie poruszał się głównie po miastach. Dzięki aż takiej mocy i momentowi jest zaskakująco sprawnym "miejskim" modelem.



Znamy te zalety z osobowych elektryków - błyskawiczna reakcja na gaz to bezpieczeństwo i nieoceniona pomoc przy codziennych manewrach. Zmiana pasa czy włączenie się do ruchu to za kierownicą E-Transita czysta przyjemność. Ale ma coś jeszcze...