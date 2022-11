Zaskakuje na asfalcie

W przypadku elektryka moment obrotowy trafia na koła tylnej osi, między którymi umieszczono silnik. By chronić baterię i generator siły, zastosowano specjalne wzmocnienia i, co istotne z punktu prowadzenia, w miejsce resorów piórowych zainstalowano sprężyny i amortyzatory. Dodatkowo, w tej wersji dość nisko umieszczony został środek ciężkości. To korzystnie wpływa na komfort i bezpieczeństwo prowadzenia. Ford okazuje się zwrotny, zwinny i zapewnia dużo pewności na mokrej nawierzchni. Dzięki dobremu rozłożeniu masy i sprawnej elektronice, straty przyczepności są minimalne. Tym bardziej, że mamy do czynienia z potężnym źródłem napędu. Jest pewniejszy w prowadzeniu od wariantów spalinowych i znacznie przyjemniejszy.



Do wyboru mamy dwie propozycje i każda z nich będzie rozsądna. Bazowy wariant rozwija 184, zaś topowy 269 KM. Po co aż tyle mocy w pojeździe dostawczym? Najmocniejszy, wysokoprężny Transit ma 185 KM i 415 Nm, ale podstawowy tylko 105 KM. W dieslu moment obrotowy dostępny jest od około 1500-2000 obr./min. W elektrycznym generatorze niemal cały potencjał otrzymujemy od startu. To ważne, gdy mamy na „plecach” ciężki ładunek lub zależy nam na sprawnym pokonywaniu kolejnych odcinków. Reakcja na dociskanie gazu jest niesamowita! Auto błyskawicznie reaguje na dociskanie gazu zdobywając kolejne szczeble skali prędkościomierza. Takich wrażeń nie zapewni żaden inny samochód dostawczy. Jazda nim w ruchu miejskim należy do wyjątkowych doznań. Podczas przyspieszania słyszymy jedynie szum opon i powietrza opływającego karoserię. Precyzyjny układ kierowniczy pozwala z dużą pewnością wykonywać dynamiczne manewry. A musimy wziąć pod uwagę fakt obcowania z ponad 5-metrowym pojazdem. W dużych lusterkach bocznych widać niemal wszystko. Nic nas nie zaskoczy. Na parkingu z pomocą przychodzi wysokiej klasy kamera cofania. Trudno ubrudzić jej obiektyw, bowiem przymocowano go do szczytu tylnej części auta.