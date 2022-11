Ford E-Transit jedzie zieloną ścieżką. Jest elektryczny, wszechstronny i gotowy na nowe wyzwania

Zużycie energii w modelu Ford E-Transit (w zależności od wersji nadwozia i mocy silnika) zamyka się w przedziale od 26,5 do 39,5 kWh na 100 km. W związku z tym koszt przejechania 100 kilometrów wynosi od 17,5 zł do 26 zł, a do tego samochód porusza się po drogach nie emitując spalin do atmosfery.



Dla szybkiego zobrazowania różnicy w kosztach, Ford Transit z silnikiem wysokoprężnym 2.0 EcoBlue (w zależności od wersji nadwozia, rodzaju napędu i mocy silnika) potrzebuje od 7,9 do 11,3 l/100 km oleju napędowego. Zatem koszt przejechania stu kilometrów waha się pomiędzy kwotą 59 zł a 85 zł.



Przekładając to na 3 lata użytkowania i 60 tys. przejechanych kilometrów różnica w pozycji „koszty paliwa i energii” jest kilka razy niższa.