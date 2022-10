Ford E-Transit - zapomnij o ograniczeniach

Ford E-Transit to elektryczny dostawczak z umieszczonym pod podłogą akumulatorem o pojemności użytkowej 67 kWh. Dostępne są dwie wersje silnikowe: o mocy 184 KM albo 269 KM. W obu przypadkach maksymalny moment obrotowy wynosi 430 Nm, a napęd przekazywany jest na tylne koła.



Ford podkreśla, że E-Transit użytkowo niczym nie różni się od zwykłego Transita z napędem na tylną oś. Przykłady?



Przestrzeń ładunkowa nie zmieniła się względem tradycyjnego Transita i wynosi do 15,1 metra sześciennego, a jego ładowność w przypadku podwozia z kabiną serii 425 (bez zabudowy) dochodzi do 2015 kilogramów. E-Transit w wersji europejskiej osiąga ładowność do 1 616 kg dla furgonu i ponad 2 000 kg dla podwozi z kabiną. Można więc spokojnie myśleć o każdym ładunku.



Wszystko to dzięki przeprojektowanemu, tylnemu wielowahaczowemu zawieszeniu oraz bateriom umieszczonym pod podłogą. Co ważne, funkcjonalności dotyczą także przedziału ładunkowego, który ma własne oświetlenie. Tylne dwuskrzydłowe drzwi otwierają się pod kątem 180 stopni z ogranicznikiem przy 90 stopniach.



Ile przewiezie E-Transit w popularnych konfiguracjach? Wybraliśmy kilka, żeby pokazać, że elektryczny Transit poradzi sobie z wieloma różnymi ładunkami:

Elektryczny Transit sprawdzi się więc jako typowy dostawczak ostatniej mili i podstawowe narzędzie pracy kuriera. Pomieści wszystkie paczki, a w przyszłości dojedzie do każdego paczkomatu lub klienta. E-Transita nie będą dotyczyć przecież ograniczenia wjazdu do stref czystego transportu.



W wersji z podwójną kabiną zawiezie np. ekipę budowlaną wraz z całym potrzebnym sprzętem i materiałami. Z kolei ogromna przestrzeń ładunkowa sprawdzi się w firmie, która wozi duże przedmioty. Choćby dostawcy lodówek, pralek, łóżek albo mebli. Bez najmniejszego problemu pomieści europalety.



Znakomicie sprawdzi się też dla wszystkich sklepów, którym trzeba dostarczać towar. Zwłaszcza, że można go zamówić w przeróżnych specyfikacjach... Długość i wysokość to dopiero początek konfiguracji.